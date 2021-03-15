Sosyetenin cadde turu...

CEM-LARA ÖZSÜER
İŞ İNSANI CEM VE EŞİ LARA ÖZSÜER BEBEK'TE SPOR YAPTILAR.
HANDE SEZER PEKCAN
HANE GRUP YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN HANDE SEZER PEKCAN AYNI ZAMANDA PARILTI DERNEĞİ İLE GÖRMEYEN ÇOCUKLARA DESTEK OLUYOR.
MELİS ÇİFTÇİ
SOSYETENİN TANINMIŞ SİMALARINDAN MELİS ÇİFTÇİ BEBEK'TE BİR ARAKADAŞIYLA BİR ARAYA GELDİ.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melis Çiftçi, Hande Sezer Pekcan ve Cem-Lara Özsüer çifti hafta sonu soluğu Bebek caddelerinde aldı.
Eda Kosif
Aylin Tahincioğlu
Elif Dürüst
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Nevbahar Koç
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Hikmet ve Alpin Albayrak çifti tatil için Maldivler'in yolunu tuttu.
Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Melisa Tapan ve Dilek Hanif Bebek'te görüntülendi.