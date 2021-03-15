Sosyetenin cadde turu...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melis Çiftçi, Hande Sezer Pekcan ve Cem-Lara Özsüer çifti hafta sonu soluğu Bebek caddelerinde aldı.

15 Mart 2021 Pazartesi

CEM-LARA ÖZSÜER

İŞ İNSANI CEM VE EŞİ LARA ÖZSÜER BEBEK'TE SPOR YAPTILAR.

HANDE SEZER PEKCAN

HANE GRUP YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN HANDE SEZER PEKCAN AYNI ZAMANDA PARILTI DERNEĞİ İLE GÖRMEYEN ÇOCUKLARA DESTEK OLUYOR.

 

MELİS ÇİFTÇİ

SOSYETENİN TANINMIŞ SİMALARINDAN MELİS ÇİFTÇİ BEBEK'TE BİR ARAKADAŞIYLA BİR ARAYA GELDİ.

MELİS ÇİFTÇİ

MELİS ÇİFTÇİ

Sosyetenin cadde turu...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melis Çiftçi, Hande Sezer Pekcan ve Cem-Lara Özsüer çifti hafta sonu soluğu Bebek caddelerinde aldı.

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