'Sanat koleksiyonerliğinde hırslıyım'

NEZİH BARUT, KOLEKSİYONERLİĞE ORTAOKULDA PUL BİRİKTİREREK BAŞLADI
NEZİH BARUT'UN KOLEKSİYONERLİĞİNİN GELİŞMESİNDE ABLASI NESRİN ESİRTGEN'İN DE ETKİSİ BÜYÜK
NEZİH BARUT'UN KOLEKSİYONU 750'YE YAKIN ESERDEN OLUŞUYOR
BARUT'UN HEYKEL, FOTOĞRAF, VİDEO GİBİ BİRÇOK ALANDA KOLEKSİYONUNDA PARÇALAR BULUNUYOR
NEZİH BARUT
Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, koleksiyonerlik hakkında her şeyi bir dergiye verdiği söyleşide anlattı
Eda Kosif
Aylin Tahincioğlu
Elif Dürüst
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Nevbahar Koç
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ'ın doğum gününü evinde dostlarıyla birlikte kutladı.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te görüntülendi.