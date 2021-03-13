'Sanat koleksiyonerliğinde hırslıyım'

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, koleksiyonerlik hakkında her şeyi bir dergiye verdiği söyleşide anlattı

13 Mart 2021 Cumartesi

NEZİH BARUT, KOLEKSİYONERLİĞE ORTAOKULDA PUL BİRİKTİREREK BAŞLADI

NEZİH BARUT'UN KOLEKSİYONERLİĞİNİN GELİŞMESİNDE ABLASI NESRİN ESİRTGEN'İN DE ETKİSİ BÜYÜK

NEZİH BARUT'UN KOLEKSİYONU 750'YE YAKIN ESERDEN OLUŞUYOR

BARUT'UN HEYKEL, FOTOĞRAF, VİDEO GİBİ BİRÇOK ALANDA KOLEKSİYONUNDA PARÇALAR BULUNUYOR

NEZİH BARUT

NEZİH BARUT

NEZİH BARUT

NEZİH BARUT

NEZİH BARUT

'Sanat koleksiyonerliğinde hırslıyım'

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, koleksiyonerlik hakkında her şeyi bir dergiye verdiği söyleşide anlattı

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