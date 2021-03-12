Dürüst'ün ev hali!

ELİF DÜRÜST
CEMİYET HAYATININ ÜNŞÜ SİMALARINDAN ELİF DÜRÜST SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI.
GEÇTİĞİMİZ AY KORONAVİRÜSE YAKALANAN VE KENDİNİ EVDE KARANTİNAYA ALAN ELİF DÜRÜST, HERKESTEN İZOLE BİR YAŞAM SÜRDÜ.
KENDİNİ YENİDEN İYİ HİSSETTİĞİNİ SÖYLEYEN ELİF DÜRÜST, YENİDEN SOSYALLEŞMEYE BAŞLADI.
İŞ İNSANI EKREM DÜRÜST'ÜN KIZI OLAN ELİF DÜRÜST 2007 YILINDA ARALIK DERNEĞİ'Nİ KURDU.
Sosyetenin ünlü simalarından Elif Dürüst, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Nevbahar Koç
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Edvina Sponza ve sevgilisi İbrahim Kutluay Bebek'te görüntülendi.
Dünyaca ünlü isimler cadde stilleriyle sokaklarda boy gösterdiler.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Hacı ve Hakan Sabancı Bebek İskelesi'nde görüntülendiler.
Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Melisa Tapan arkadaşlarıyla Bebek'te görüntülendi.