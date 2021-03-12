Dürüst'ün ev hali!

Sosyetenin ünlü simalarından Elif Dürüst, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

12 Mart 2021 Cuma

ELİF DÜRÜST

CEMİYET HAYATININ ÜNŞÜ SİMALARINDAN ELİF DÜRÜST SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI.

ELİF DÜRÜST

GEÇTİĞİMİZ AY KORONAVİRÜSE YAKALANAN VE KENDİNİ EVDE KARANTİNAYA ALAN ELİF DÜRÜST, HERKESTEN İZOLE BİR YAŞAM SÜRDÜ.

ELİF DÜRÜST

KENDİNİ YENİDEN İYİ HİSSETTİĞİNİ SÖYLEYEN ELİF DÜRÜST, YENİDEN SOSYALLEŞMEYE BAŞLADI.

ELİF DÜRÜST

İŞ İNSANI EKREM DÜRÜST'ÜN KIZI OLAN ELİF DÜRÜST 2007 YILINDA ARALIK DERNEĞİ'Nİ KURDU.

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

ELİF DÜRÜST

Dürüst'ün ev hali!

Sosyetenin ünlü simalarından Elif Dürüst, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

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