Tapan'ın Bebek turu

MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN ARKADAŞLARIYLA BEBEK'TE BİR MEKANDA BİR ARAYA GELDİ.
MERHUM İŞ İNSANI SAKIP SABANCI'NIN TORUNU MELİSA TAPAN İŞ HAYATINDA ANNESİ SEVİL SABANCI'YI ÖRNEK ALIYOR.
PANDEMİDE KENDİ ÇALIŞMAYA VEREN MELİSA TAPAN GÜNLERİNİ EVDE ÇALIŞARAK DEĞERLENDİRDİ.
Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Melisa Tapan arkadaşlarıyla Bebek'te görüntülendi.
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Nevbahar Koç
Dubai seyahati dönüşü işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve aralarında arkadaşlarınında olduğu 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan elim uçak kazasının üzerinden 3 yıl geçti. Hayata gözlerini yuman Mina Başaran'ı ailesi ölümünün üçüncü yılında gazetelere verdikleri duygusal ilanla andı.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Monik İpekel kızı Reyhan İpekel ve torunu Yasmin Gülman'la Nişantaşı'nda görüntülendi.
Ömer ve Arzu Sabancı çiftinin ortanca oğulları Hakan Sabancı sosyal medya hesabından takip ettiği ve gönlünü kaptırdığı iddia edilen Duygu Özlen'e çiçek gönderdi.
Sosyetenin tanınmış simalarından Derin Mermerci sokak hayvanları için kızlarının kıyafetlerini satışa çıkardı.