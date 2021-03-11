Tapan'ın Bebek turu

Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Melisa Tapan arkadaşlarıyla Bebek'te görüntülendi.

11 Mart 2021 Perşembe

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN ARKADAŞLARIYLA BEBEK'TE BİR MEKANDA BİR ARAYA GELDİ.

MELİSA TAPAN

MERHUM İŞ İNSANI SAKIP SABANCI'NIN TORUNU MELİSA TAPAN İŞ HAYATINDA ANNESİ SEVİL SABANCI'YI ÖRNEK ALIYOR.

MELİSA TAPAN

PANDEMİDE KENDİ ÇALIŞMAYA VEREN MELİSA TAPAN GÜNLERİNİ EVDE ÇALIŞARAK DEĞERLENDİRDİ.

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

Tapan'ın Bebek turu

Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Melisa Tapan arkadaşlarıyla Bebek'te görüntülendi.

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Tapan'ın Bebek turu

Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Melisa Tapan arkadaşlarıyla Bebek'te görüntülendi.
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