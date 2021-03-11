Dubai seyahati dönüşü işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve aralarında arkadaşlarınında olduğu 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan elim uçak kazasının üzerinden 3 yıl geçti. Hayata gözlerini yuman Mina Başaran'ı ailesi ölümünün üçüncü yılında gazetelere verdikleri duygusal ilanla andı.
11 Mart 2021 Perşembe
MİNA BAŞARAN 11 Mart 2018 TARİHİNDE DUBAİ SEYAHATİ DÖNÜŞÜ SONRASI UÇAK KAZASI GEÇİREREK 11 ARKADAŞI İLE BİRLİKTE HAYATA GÖZLERİNİ YUMMUŞTU.
MİNA BAŞARAN'IN AİLESİ GAZETEYE VERDİKLERİ DUYGUSAL İLANLA KIZLARINI ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE BİR KEZ DAHA ANDI.
HÜSEYİN-BERİL, MİNA BAŞARAN
MİNA BAŞARAN'IN 11 ARKADAŞIYLA BİRLİKTE UÇAK KAZASINDA ÖLMESİ TÜM TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞMUŞTU.
HÜSEYİN-BERİL BAŞARAN ÇİFTİNİN KIZLARI OLAN MİNA BAŞARAN'IN CAN ADINDA BİR ERKEK KARDEŞİ VARDI.
MİNA BAŞARAN
MİNA BAŞARAN
MİNA BAŞARAN
MİNA BAŞARAN
MİNA BAŞARAN
Minasız 3 yıl geçti...
Dubai seyahati dönüşü işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve aralarında arkadaşlarınında olduğu 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan elim uçak kazasının üzerinden 3 yıl geçti. Hayata gözlerini yuman Mina Başaran'ı ailesi ölümünün üçüncü yılında gazetelere verdikleri duygusal ilanla andı.