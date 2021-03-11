Üç kuşak bir arada

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Monik İpekel kızı Reyhan İpekel ve torunu Yasmin Gülman'la Nişantaşı'nda görüntülendi.

11 Mart 2021 Perşembe

MONİK, REYHAN İPEKEL, YASMİN GÜLMAN

MONİK, REYHAN İPEKEL, YASMİN GÜLMAN

CEMİYET HAYATININ TANINMIŞ SİMALARINDAN MONİK İPEKEL KIZI REYHAN İPEKEL VE TORUNU YASMİN GÜLMAN İLE NİŞANTAŞI'NDA BİR ARAYA GELDİ.

REYHAN İPEKEL

YASMİN GÜLMAN

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE GÖREVLER ALAN MONİK İPEKEL HAYAT PAYLAŞIM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ'NİN YÖNETİCİLERİ ARASINDA BULUNUYOR.

MONİK İPEKEL

MONİK İPEKEL

MONİK İPEKEL

Üç kuşak bir arada

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Monik İpekel kızı Reyhan İpekel ve torunu Yasmin Gülman'la Nişantaşı'nda görüntülendi.

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