Üç kuşak bir arada

MONİK, REYHAN İPEKEL, YASMİN GÜLMAN
CEMİYET HAYATININ TANINMIŞ SİMALARINDAN MONİK İPEKEL KIZI REYHAN İPEKEL VE TORUNU YASMİN GÜLMAN İLE NİŞANTAŞI'NDA BİR ARAYA GELDİ.
REYHAN İPEKEL
YASMİN GÜLMAN
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE GÖREVLER ALAN MONİK İPEKEL HAYAT PAYLAŞIM VE DAYANIŞMA DERNEĞİ'NİN YÖNETİCİLERİ ARASINDA BULUNUYOR.
MONİK İPEKEL
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Monik İpekel kızı Reyhan İpekel ve torunu Yasmin Gülman'la Nişantaşı'nda görüntülendi.
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Nevbahar Koç
Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Melisa Tapan arkadaşlarıyla Bebek'te görüntülendi.
Dubai seyahati dönüşü işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve aralarında arkadaşlarınında olduğu 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan elim uçak kazasının üzerinden 3 yıl geçti. Hayata gözlerini yuman Mina Başaran'ı ailesi ölümünün üçüncü yılında gazetelere verdikleri duygusal ilanla andı.
Ömer ve Arzu Sabancı çiftinin ortanca oğulları Hakan Sabancı sosyal medya hesabından takip ettiği ve gönlünü kaptırdığı iddia edilen Duygu Özlen'e çiçek gönderdi.
Sosyetenin tanınmış simalarından Derin Mermerci sokak hayvanları için kızlarının kıyafetlerini satışa çıkardı.