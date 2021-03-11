Sabancı'dan geçmiş olsun çiçeği!

Ömer ve Arzu Sabancı çiftinin ortanca oğulları Hakan Sabancı sosyal medya hesabından takip ettiği ve gönlünü kaptırdığı iddia edilen Duygu Özlen'e çiçek gönderdi.

11 Mart 2021 Perşembe

CEMİYET HAYATININ TANINMIŞ SİMALARINDAN HAKAN SABANCI'NIN OYUNCU DUYGU ÖZLEN İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ.

DUYGU ÖZLEN

İKİLİNİN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN BİRBİRLERİNİ TAKİP ETTİKLERİ İSE TAKİPÇİLERİ TARAFINDAN İFŞA EDİLDİ.

DUYGU ÖZLEN İSE HAKAN SABANCI'NIN KENDİNE YOLLADIĞI ÇİÇEĞİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.

DUYGU ÖZLEN

DUYGU ÖZLEN

HAKAN SABANCI EN SON OYUNCU MERVE BOLUĞUR İLE BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENMİŞ FAKAT AŞKLARI UZUN SÜRMEMİŞTİ.

HAKAN SABANCI

ARZU VE ÖMER SABANCI'NIN OĞLU OLAN HAKAN SABANCI'NIN HACI ADINDA BİR ABİSİ VE KERİM ADINDA BİR KARDEŞİ VAR.

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

HAKAN SABANCI

Sabancı'dan geçmiş olsun çiçeği!

Ömer ve Arzu Sabancı çiftinin ortanca oğulları Hakan Sabancı sosyal medya hesabından takip ettiği ve gönlünü kaptırdığı iddia edilen Duygu Özlen'e çiçek gönderdi.

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