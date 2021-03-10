İkizlerinin kıyafetlerini satışa çıkardı!

Sosyetenin tanınmış simalarından Derin Mermerci sokak hayvanları için kızlarının kıyafetlerini satışa çıkardı.

10 Mart 2021 Çarşamba

DERİN MERMERCİ, LAL, MİLA AYDIN

HAYVANSEVER BİR İSİM OLAN DERİN MERMERCİ İKİZ KIZLARI LAL VE MİLA'NIN KIYAFETLERİNİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN SATIŞA ÇIKARDI.

GENEL

DERİN MERMERCİ 2019 YILINDA CEM AYDIN'LA ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMIŞTI.

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ 2015'TE İKİZLERİ LAL VE MİLA'YI DÜNYAYA GETİRDİ.

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

İkizlerinin kıyafetlerini satışa çıkardı!

Sosyetenin tanınmış simalarından Derin Mermerci sokak hayvanları için kızlarının kıyafetlerini satışa çıkardı.

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