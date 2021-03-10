İkizlerinin kıyafetlerini satışa çıkardı!

DERİN MERMERCİ, LAL, MİLA AYDIN
HAYVANSEVER BİR İSİM OLAN DERİN MERMERCİ İKİZ KIZLARI LAL VE MİLA'NIN KIYAFETLERİNİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN SATIŞA ÇIKARDI.
GENEL
DERİN MERMERCİ 2019 YILINDA CEM AYDIN'LA ANLAŞMALI OLARAK BOŞANMIŞTI.
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ 2015'TE İKİZLERİ LAL VE MİLA'YI DÜNYAYA GETİRDİ.
Sosyetenin tanınmış simalarından Derin Mermerci sokak hayvanları için kızlarının kıyafetlerini satışa çıkardı.
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Nevbahar Koç
Her fırsatta objektif karşısına geçerek paylaşım yapan Yasemin Özilhan, elindeki çayıyla yeniden poz verdi.
Neslişah Alkoçlar Düzyatan eşi Engin Altan Düzyatan ile benzin istasyonunda objektiflere yakalandı.
Zeynep ve Haldun Üstünel çifti, Bebek’te sabah yürüyüşüne çıktı.
Cemiyet hayatının ünlü simalarınden İpek Ayaydın Abdik, Ayşe Boyner ve eşi Cem Telvi araçlarıyla trafikte görüntülendiler.