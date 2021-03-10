Eşiyle benzincide buluştu

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR EŞİ ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE BENZİNLİKTE OĞLU EMİR'İ ALMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİ.
ENDER VE GÜLŞAH ALKOÇLAR ÇİFTİNİN BÜYÜK KIZI OLAN NESLİŞAH ALKOÇLAR 5 AĞUSTOS 2017'DE OYUNCU ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.
NESLİŞAH ALKOÇLAR VE ENGİN ALTAN DÜZYATAN ÇİFTİNİN EMİR ADINDA BİR OĞULLARI VE BİR KIZ ÇOCUKLARI VAR.
Neslişah Alkoçlar Düzyatan eşi Engin Altan Düzyatan ile benzin istasyonunda objektiflere yakalandı.
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Nevbahar Koç
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