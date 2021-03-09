Üstüneller'in spor turu...

HALDUN-ZEYNEP ÜSTÜNEL
İŞ İNSANI HALDUN ÜSTÜNEL EŞİ ZEYNEP ÜSTÜNEL BERABER BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
HALDUN VE ZEYNEP ÜSTÜNEL ÇİFTİNİN İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.
Zeynep ve Haldun Üstünel çifti, Bebek'te sabah yürüyüşüne çıktı.
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Nevbahar Koç
Zeynep ve Haldun Üstünel çifti, Bebek’te sabah yürüyüşüne çıktı.
Cemiyet hayatının ünlü simalarınden İpek Ayaydın Abdik, Ayşe Boyner ve eşi Cem Telvi araçlarıyla trafikte görüntülendiler.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Arzu Sabancı oğullarıyla bir araya geldi.
Edvina Sponza
Begüm Şen