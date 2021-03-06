Teknede bir araya geldiler

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Tilda Tezman arkadaşlarıyla teknede buluştu.

06 Mart 2021 Cumartesi

TİLDA TEZMAN

SOSYETENİN TANINMIŞ SİMALARINDAN TİLDA TEZMAN DOSTLARIYLA TEKNEDE BULUŞTU.

TİLDA TEZMAN

TEZMAN HOLDİNGİN SAHİBİ EROL TEZMA İLE EVLİ OLAN TİLDA TEZMAN'IN RALF VE SELİM ADINDA İKİ OĞLU VAR

TİLDA TEZMAN

TİLDA TEZMAN

TİLDA TEZMAN

Teknede bir araya geldiler

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Tilda Tezman arkadaşlarıyla teknede buluştu.

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