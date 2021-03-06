Teknede bir araya geldiler

TİLDA TEZMAN
SOSYETENİN TANINMIŞ SİMALARINDAN TİLDA TEZMAN DOSTLARIYLA TEKNEDE BULUŞTU.
TEZMAN HOLDİNGİN SAHİBİ EROL TEZMA İLE EVLİ OLAN TİLDA TEZMAN'IN RALF VE SELİM ADINDA İKİ OĞLU VAR
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Tilda Tezman arkadaşlarıyla teknede buluştu.
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