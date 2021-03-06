Doğaya dönüş...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melda Kosif, güneşli havaya görünce açık havada yürüyüş yaptı

06 Mart 2021 Cumartesi

MELDA KOSİF

SİNAN KOSİF İLE EVLİ OLAN MELDA KOSİF'İN İKİ KIZI BULUNUYOR

AYNI ZAMANDA YAZAR OLAN MELDA KOSİF, DOĞAYA KARŞI AYRI BİR İLGİ DUYUYOR.

KIZLARIYLA ZAMAN GEÇİRMEKTEN HOŞLANAN MELDA KOSİF, ARKADAŞLARIYLA KURDUĞU SANAT ATÖLYESİNE DE ARA SIRA GİDİYOR

SİNAN - MELDA KOSİF

Doğaya dönüş...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melda Kosif, güneşli havaya görünce açık havada yürüyüş yaptı

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