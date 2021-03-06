Doğaya dönüş...

MELDA KOSİF
SİNAN KOSİF İLE EVLİ OLAN MELDA KOSİF'İN İKİ KIZI BULUNUYOR
AYNI ZAMANDA YAZAR OLAN MELDA KOSİF, DOĞAYA KARŞI AYRI BİR İLGİ DUYUYOR.
KIZLARIYLA ZAMAN GEÇİRMEKTEN HOŞLANAN MELDA KOSİF, ARKADAŞLARIYLA KURDUĞU SANAT ATÖLYESİNE DE ARA SIRA GİDİYOR
SİNAN - MELDA KOSİF
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melda Kosif, güneşli havaya görünce açık havada yürüyüş yaptı
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Nevbahar Koç
Edvina Sponza
Begüm Şen
Alara Koçibey
Aşklarına doludizgin devam eden Alara Koçibey ve Eren Morova çifti Bebek'te görüntülendi.
İş dünyasının ünlü beyleri, Boğaz'ın keyfini bir araya gelerek çıkardı.