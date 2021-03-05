Dünya Kadınlar Festivali başladı!

Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, British Council ve Sabancı Vakfı iş birliği ile başladı.

05 Mart 2021 Cuma
Dünya Kadınlar Festivali başladı!

Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, British Council ve Sabancı Vakfı iş birliği ile başladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şık tasarımlar

Edvina Sponza
Tarzıyla ön planda...

Begüm Şen

Stiliyle göz dolduruyor

Alara Koçibey
Dünya Kadınlar Festivali başladı!

Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, British Council ve Sabancı Vakfı iş birliği ile başladı.
Babasına sürpriz kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melisa Mutlu babası Tahsin Tokgöz'ün doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı.
Yüreğimiz yandı!

Cemiyet hayatının ünlü simaları Bitlis-Tatvan kırsalında askeri helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 askerin yasını tuttu.

Özilhan'dan tarz paylaşım...

Sıra dışı tarzıyla beğenilen Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından poz verdi.

Romantik kutlama!

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ'ın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı.