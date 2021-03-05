Dünya Kadınlar Festivali başladı!

Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, British Council ve Sabancı Vakfı iş birliği ile başladı.
Edvina Sponza
Begüm Şen
Alara Koçibey
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melisa Mutlu babası Tahsin Tokgöz'ün doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı.
Cemiyet hayatının ünlü simaları Bitlis-Tatvan kırsalında askeri helikopter düşmesi sonucu şehit olan 11 askerin yasını tuttu.
Sıra dışı tarzıyla beğenilen Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından poz verdi.
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar eşi Kaan Demirağ'ın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı.