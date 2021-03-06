Sabancı'nın Bebek turu...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pınar Sabancı Bebek'te sabah sporunu yaparak boğaz havası aldı.

06 Mart 2021 Cumartesi

PINAR SABANCI

SAĞLIKLI BESLENME VE SPORU HAYATININ OLMAZSA OLMAZI HALİNE GETİREN PINAR SABANCI BEBEK'TE SABAH SPORU YAPTI.

PINAR SABANCI

YASA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLHAN SABANCI'YLA PINAR SABANCI 2010 YILINDA NİKAH MASASINA OTURDU.

PINAR SABANCI

2014 YILINDA İLK OĞULLARI YALÇIN'I KUCAKLARINA ALAN ÇİFTİN 2016 YILINDA DA KIZLARI ARYA DÜNYAYA GELDİ.

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI SON OLARAK KIZI LİA'YI DÜNYAYA GETİRDİ.

PINAR SABANCI

Sabancı'nın Bebek turu...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pınar Sabancı Bebek'te sabah sporunu yaparak boğaz havası aldı.

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