Sabancı'nın Bebek turu...

PINAR SABANCI
SAĞLIKLI BESLENME VE SPORU HAYATININ OLMAZSA OLMAZI HALİNE GETİREN PINAR SABANCI BEBEK'TE SABAH SPORU YAPTI.
YASA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLHAN SABANCI'YLA PINAR SABANCI 2010 YILINDA NİKAH MASASINA OTURDU.
2014 YILINDA İLK OĞULLARI YALÇIN'I KUCAKLARINA ALAN ÇİFTİN 2016 YILINDA DA KIZLARI ARYA DÜNYAYA GELDİ.
PINAR SABANCI SON OLARAK KIZI LİA'YI DÜNYAYA GETİRDİ.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pınar Sabancı Bebek'te sabah sporunu yaparak boğaz havası aldı.
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Nevbahar Koç
Edvina Sponza
Begüm Şen
Alara Koçibey
Aşklarına doludizgin devam eden Alara Koçibey ve Eren Morova çifti Bebek'te görüntülendi.
İş dünyasının ünlü beyleri, Boğaz'ın keyfini bir araya gelerek çıkardı.