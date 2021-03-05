Babasına sürpriz kutlama...

MELİSA MUTLU BABASI TAHSİN TOKGÖZ'ÜN DOĞUM GÜNÜNÜ BU KAREYLE KUTLADI.
MELİSA MUTLU
MELİSA MUTLU 12 AĞUSTOS 2009 YILINDA İŞ İNSANI MEHMET MUTLU İLE HAYATINI BİRLEŞTİRDİ.
MELİSA VE MEHMET MUTLU ÇİFTİNİN İKİ OĞLU VAR.
MELİSA-MEHMET MUTLU
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melisa Mutlu babası Tahsin Tokgöz'ün doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı.
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