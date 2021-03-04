Özilhan'dan tarz paylaşım...

İZZET ÖZİLHAN'LA OLAN EVLİLİĞİNDEN ELA VE EMİNE ADINDA İKİ KIZI BULUNAN YASEMİN ÖZİLHAN, HER FIRSATTA YENİDEN ANNE OLMAK İSTEDİĞİNİ DİLE GETİRİYOR