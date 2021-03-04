Özilhan'dan tarz paylaşım...

YASEMİN ÖZİLHAN
TARZIYLA MODASEVERLERİN BEĞENİSİNİ KAZANAN YASEMİN ÖZİLHAN YENİ PAYLAŞIMIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ.
YASEMİN ÖZİLHAN GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONUNU EŞİ İZZET ÖZİLHAN VE YAKIN DOSTLARIYLA ATIŞ YAPARAK DEĞERLENDİRMİŞTİ
22 OCAK 1985 YILINDA DOĞAN YASEMİN ÖZİLHAN, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ HALKLA İLİŞKİLER ÜZERİNE TAMAMLADI
OYUNCULUK KARİYERİNİ İZZET ÖZİLHAN'LA EVLENEREK NOKTALAYAN YASEMİN ÖZİLHAN, GEÇMİŞTE BİRÇOK BAŞARILI YAPIMDA YER ALDI
İZZET ÖZİLHAN'LA OLAN EVLİLİĞİNDEN ELA VE EMİNE ADINDA İKİ KIZI BULUNAN YASEMİN ÖZİLHAN, HER FIRSATTA YENİDEN ANNE OLMAK İSTEDİĞİNİ DİLE GETİRİYOR
Sıra dışı tarzıyla beğenilen Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından poz verdi.
Edvina Sponza
Begüm Şen
Alara Koçibey
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