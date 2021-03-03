Kadınlar Günü’ne özel lansman

PERVİN ERSOY
FERYAL GÜLMAN
ZEYNEP ÜSTÜNEL
EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
BİLGE KURU
FERYAL GÜLMAN, SONGÜL DURUR ZEVZİR
PERVİN ERSOY, SONGÜL DURUR ZEVZİR
SONGÜL DURUR ZEVZİR, BİLGE KURU
ARZU KUNT
SERAP SARI
Ünlü estetik merkezi, estetikte son teknolojilerini, Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir lansmanla tanıttı.
Edvina Sponza
Begüm Şen
Alara Koçibey
Boşandıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Derin Mermerci ve Murat Aslan uzun bir süre sonra Bebek'te görüntülendi.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Talay, ailesiyle birlikte yeni yaşını kutladı
Ünlü estetik merkezi, estetikte son teknolojilerini, Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir lansmanla tanıttı.
Demir Sabancı'nın eşi Aslıhan Koruyan Sabancı'yı yeni kitabı için çalışmalara başladı.
İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Ralf Tezman arkadaşları İlhan Sabancı ve Selim Hamamcıoğlu ile birlikte kayak yaptı.