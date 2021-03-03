Kadınlar Günü’ne özel lansman

Ünlü estetik merkezi, estetikte son teknolojilerini, Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir lansmanla tanıttı.

03 Mart 2021 Çarşamba

PERVİN ERSOY

FERYAL GÜLMAN

ZEYNEP ÜSTÜNEL

EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

BİLGE KURU

FERYAL GÜLMAN, SONGÜL DURUR ZEVZİR

PERVİN ERSOY, SONGÜL DURUR ZEVZİR

SONGÜL DURUR ZEVZİR, BİLGE KURU

ARZU KUNT

SERAP SARI

Kadınlar Günü’ne özel lansman

Ünlü estetik merkezi, estetikte son teknolojilerini, Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir lansmanla tanıttı.

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