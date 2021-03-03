Sabancı çalışmalara başladı!

ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ASLIHAN KORUYAN SABANCI YENİ KİTABININ ÇEKİMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
ONLİNE KATILDIĞI SOHBET TOPLANTILARINDA ÖNEMLİ BİLGİLER AKTARAN ASLIHAN KORUYAN SABANCI'NIN HAZIRLADIĞI TARİFLERİ KAPSAYAN YEMEK KİTAPLARI BULUNUYOR
İŞ İNSANI DEMİR SABANCI İLE EVLİ OLAN ASLIHAN KORUYAN SABANCI'NIN İKİ ÇOCUĞU BULUNUYOR
Demir Sabancı'nın eşi Aslıhan Koruyan Sabancı'yı yeni kitabı için çalışmalara başladı.
Edvina Sponza
Begüm Şen
Alara Koçibey
Boşandıktan sonra sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Derin Mermerci ve Murat Aslan uzun bir süre sonra Bebek'te görüntülendi.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Talay, ailesiyle birlikte yeni yaşını kutladı
Ünlü estetik merkezi, estetikte son teknolojilerini, Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir lansmanla tanıttı.
İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Ralf Tezman arkadaşları İlhan Sabancı ve Selim Hamamcıoğlu ile birlikte kayak yaptı.