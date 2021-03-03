Sabancı çalışmalara başladı!

Demir Sabancı'nın eşi Aslıhan Koruyan Sabancı'yı yeni kitabı için çalışmalara başladı.

03 Mart 2021 Çarşamba

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI YENİ KİTABININ ÇEKİMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ONLİNE KATILDIĞI SOHBET TOPLANTILARINDA ÖNEMLİ BİLGİLER AKTARAN ASLIHAN KORUYAN SABANCI'NIN HAZIRLADIĞI TARİFLERİ KAPSAYAN YEMEK KİTAPLARI BULUNUYOR

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

İŞ İNSANI DEMİR SABANCI İLE EVLİ OLAN ASLIHAN KORUYAN SABANCI'NIN İKİ ÇOCUĞU BULUNUYOR

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

Sabancı çalışmalara başladı!

Demir Sabancı'nın eşi Aslıhan Koruyan Sabancı'yı yeni kitabı için çalışmalara başladı.

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Sabancı çalışmalara başladı!

Demir Sabancı'nın eşi Aslıhan Koruyan Sabancı'yı yeni kitabı için çalışmalara başladı.
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