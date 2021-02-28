Özilhanlar'ın doğa kaçamağı!

İzzet Özilhan ve eşi Yasemin Özilhan, hafta sonunu doğada dostlarıyla birlikte atış yaparak değerlendirdi.

28 Şubat 2021 Pazar

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN HAFTA SONUNU EŞİ İZZET ÖZİLHAN VE YAKIN DOSTLARIYLA ATIŞ YAPARAK DEĞERLENDİRDİ.

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

22 OCAK 1985 YILINDA DOĞAN YASEMİN ÖZİLHAN, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ HALKLA İLİŞKİLER ÜZERİNE TAMAMLADI

YASEMİN ÖZİLHAN

OYUNCULUK KARİYERİNİ İZZET ÖZİLHAN'LA EVLENEREK NOKTALAYAN YASEMİN ÖZİLHAN, GEÇMİŞTE BİRÇOK BAŞARILI YAPIMDA YER ALDI.

YASEMİN ÖZİLHAN

İZZET ÖZİLHAN'LA OLAN EVLİLİĞİNDEN ELA VE EMİNE ADINDA İKİ KIZI BULUNAN YASEMİN ÖZİLHAN, HER FIRSATTA BİR ÇOCUK DAHA İSTEDİĞİNİ DİLE GETİRİYOR

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

Özilhanlar'ın doğa kaçamağı!

İzzet Özilhan ve eşi Yasemin Özilhan, hafta sonunu doğada dostlarıyla birlikte atış yaparak değerlendirdi.

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Özilhanlar'ın doğa kaçamağı!

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