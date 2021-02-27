Restorasyonu tamamlanan İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi,Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'ın katılımıyla açıldı.
27 Şubat 2021 Cumartesi
RESTORASTONU TAMAMLANAN İSTANBUL BEYOĞLU'NDAKİ ATLAS SİNEMASI VE İSTANBUL SİNEMA MÜZESİ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN EŞİ EMİNE ERDOĞAN VE ÜNLÜ OYUNCU JASON STATHAM'IN KATILIMIYLA AÇILDI.
RECEP TAYYİP-EMİNE ERDOĞAN, PERVİN-MEHMET NURİ ERSOY, JASON STATHAM
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE EŞİ EMİNE ERDOĞAN, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY VE EŞİ PERVİN ERSOY, JASON STATHAM'LA MÜZEYİ GEZEREK SOHBET ETTİ.
RECEP TAYYİP-EMİNE ERDOĞAN, PERVİN-MEHMET NURİ ERSOY, JASON STATHAM
PERVİN-MEHMET NURİ ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
Atlas Sineması'na görkemli açılış!
Restorasyonu tamamlanan İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi,Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'ın katılımıyla açıldı.