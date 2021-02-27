Pandeminin psikolojik yansımaları!

BERNA ÇEBİ
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
HACI SABANCI
FERYAL GÜLMAN
ZEYNEP ÜSTÜNEL
EMEL AYAYDIN
ŞEBNEM ÇAPA
CELAL ÇAPA
SELMA TÜRKEŞ
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri kendi karantina süreçlerini ve psikolojilerine olan etkilerini HT Kulüp'e anlattılar.
Edvina Sponza
Begüm Şen
Alara Koçibey
Aylin Tahincioğlu
Ayşegül Toplusoy
Ronit Hakko
Restorasyonu tamamlanan İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi,Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'ın katılımıyla açıldı.