Pandeminin psikolojik yansımaları!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri kendi karantina süreçlerini ve psikolojilerine olan etkilerini HT Kulüp'e anlattılar.

27 Şubat 2021 Cumartesi

BERNA ÇEBİ

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU

HACI SABANCI

FERYAL GÜLMAN

ZEYNEP ÜSTÜNEL

EMEL AYAYDIN

ŞEBNEM ÇAPA

CELAL ÇAPA

SELMA TÜRKEŞ

Pandeminin psikolojik yansımaları!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri kendi karantina süreçlerini ve psikolojilerine olan etkilerini HT Kulüp'e anlattılar.

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Pandeminin psikolojik yansımaları!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri kendi karantina süreçlerini ve psikolojilerine olan etkilerini HT Kulüp'e anlattılar.