ÇABA Derneği, 'Hadi Birlikte' diyor

ÇABA ve Türkiye Obezite Araştırma Derneği, obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu ve toplumsal mücadele gerektirdiği konusunda bilinç yaratılmasına destek olacak özel bir projede buluştu

26 Şubat 2021 Cuma

EDA KOSİF

EDA KOSİF

BAŞARILI İŞ KADINI EDA KOSİF ÇABA DERNEĞİ BAŞKANLIĞI YAPIYOR.

EDA KOSİF

EDA KOSİF

EDA KOSİF

EDA KOSİF

EDA KOSİF

EDA KOSİF

DOKTOR ÖZLEM CANKURTARAN ÇABA DERNEĞİ ONURSAL BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR.

ÖZLEM CANKURTARAN

ÖZLEM CANKURTARAN

ÖZLEM CANKURTARAN

ÖZLEM CANKURTARAN

ÇABA Derneği, 'Hadi Birlikte' diyor

ÇABA ve Türkiye Obezite Araştırma Derneği, obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu ve toplumsal mücadele gerektirdiği konusunda bilinç yaratılmasına destek olacak özel bir projede buluştu

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