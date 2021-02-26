ÇABA Derneği, 'Hadi Birlikte' diyor

EDA KOSİF
BAŞARILI İŞ KADINI EDA KOSİF ÇABA DERNEĞİ BAŞKANLIĞI YAPIYOR.
DOKTOR ÖZLEM CANKURTARAN ÇABA DERNEĞİ ONURSAL BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR.
ÖZLEM CANKURTARAN
ÇABA ve Türkiye Obezite Araştırma Derneği, obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu ve toplumsal mücadele gerektirdiği konusunda bilinç yaratılmasına destek olacak özel bir projede buluştu
Aylin Tahincioğlu
Ayşegül Toplusoy
Ronit Hakko
Vehbi Koç Ödülü,bu sene İlköğretim Okullarına Yardım (İLKYAR) Vakfı ve vakfın kurucusu Prof. Dr. Hüseyin Vural’a verildi
Şebnem Çapa, eski fotoğrafını paylaşarak anılarını tazeledi.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Caroline Koç, köpekleriyle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Demet Sabancı Çetindoğan'ın, açtığı e-ticaret sitesi Başarım Sensin Derneği ile birlikte kampanya başlatarak eğitime katkı sağlayacak.