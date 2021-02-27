Beyler masası...

İş dünyasının ünlü beyleri, yemekli toplantıda bir araya gelerek hasret giderdi

27 Şubat 2021 Cumartesi

HAKAN KOSİF, CİHAN KOSİF, MEHMET MUTLU, SİNAN KOSİF, ERDİNÇ ACAR

SİNAN KOSİF'İN DE ARALARINDA OLDUĞU BEYLER GRUBU, AYLIK BULUŞMALARINI GERÇEKLEŞTİRDİ

İŞ DÜNYASININ ÜNLÜ BEYLERİNDEN CİHAN KOSİF DE BULUŞMADAYDI

CİHAN KOSİF

CİHAN KOSİF

CİHAN KOSİF

Beyler masası...

İş dünyasının ünlü beyleri, yemekli toplantıda bir araya gelerek hasret giderdi

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