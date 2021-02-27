Beyler masası...

HAKAN KOSİF, CİHAN KOSİF, MEHMET MUTLU, SİNAN KOSİF, ERDİNÇ ACAR
SİNAN KOSİF'İN DE ARALARINDA OLDUĞU BEYLER GRUBU, AYLIK BULUŞMALARINI GERÇEKLEŞTİRDİ
İŞ DÜNYASININ ÜNLÜ BEYLERİNDEN CİHAN KOSİF DE BULUŞMADAYDI
CİHAN KOSİF
İş dünyasının ünlü beyleri, yemekli toplantıda bir araya gelerek hasret giderdi
Edvina Sponza
Begüm Şen
Alara Koçibey
Aylin Tahincioğlu
Ayşegül Toplusoy
Ronit Hakko
Restorasyonu tamamlanan İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi,Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'ın katılımıyla açıldı.
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri kendi karantina süreçlerini ve psikolojilerine olan etkilerini HT Kulüp'e anlattılar.