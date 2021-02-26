Eski fotğraflarını paylaştı!

CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
CEMİYET HAYATININ ÖRNEK İSİMLERİ ARASINA GİREN ŞEBNEM ÇAPA VE EŞİ CELAL ÇAPA ÇİFTİNİN İKİ ÇOCUĞU VAR.
KENDİNE ÖZGÜ STİLİYLE HEMCİNSLERİ TARAFINDAN BEĞENİLEN ŞEBNEM ÇAPA TARZIYLA DAVETLERDE GÖZ DOLDURUYOR.
ŞEBNEM, EMRE ÇAPA
Şebnem Çapa, eski fotoğrafını paylaşarak anılarını tazeledi.
Aylin Tahincioğlu
Ayşegül Toplusoy
Ronit Hakko
ÇABA ve Türkiye Obezite Araştırma Derneği, obezitenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğu ve toplumsal mücadele gerektirdiği konusunda bilinç yaratılmasına destek olacak özel bir projede buluştu
Vehbi Koç Ödülü,bu sene İlköğretim Okullarına Yardım (İLKYAR) Vakfı ve vakfın kurucusu Prof. Dr. Hüseyin Vural’a verildi
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Caroline Koç, köpekleriyle çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Demet Sabancı Çetindoğan'ın, açtığı e-ticaret sitesi Başarım Sensin Derneği ile birlikte kampanya başlatarak eğitime katkı sağlayacak.