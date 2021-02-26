Eski fotğraflarını paylaştı!

Şebnem Çapa, eski fotoğrafını paylaşarak anılarını tazeledi.

26 Şubat 2021 Cuma

CELAL-ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

CEMİYET HAYATININ ÖRNEK İSİMLERİ ARASINA GİREN ŞEBNEM ÇAPA VE EŞİ CELAL ÇAPA ÇİFTİNİN İKİ ÇOCUĞU VAR.

ŞEBNEM ÇAPA

KENDİNE ÖZGÜ STİLİYLE HEMCİNSLERİ TARAFINDAN BEĞENİLEN ŞEBNEM ÇAPA TARZIYLA DAVETLERDE GÖZ DOLDURUYOR.

ŞEBNEM, EMRE ÇAPA

ŞEBNEM, EMRE ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

Eski fotğraflarını paylaştı!

Şebnem Çapa, eski fotoğrafını paylaşarak anılarını tazeledi.

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Eski fotğraflarını paylaştı!

Şebnem Çapa, eski fotoğrafını paylaşarak anılarını tazeledi.
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