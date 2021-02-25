Bebek'te keyifli tur...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Sabancı ve iş dünyasının tanınan simalarından Cefi Kamhi Bebek'te görüntülendi.

25 Şubat 2021 Perşembe

PINAR SABANCI, ŞEYDA COŞKUN

PINAR SABANCI, ŞEYDA COŞKUN

SOSYETİK GÜZEL PINAR SABANCI YAŞAM KOÇO ŞEYDA COŞKUN İLE BİRLİKTE BEBEK'TE FORM TUTTU.

CEFİ KAMHİ

 

İŞ İNSANI CEFİ KAMHİ BEBEK'TE YALNIZ GÖRÜNTÜLENDİ.

PINAR SABANCI

İLHAN SABANCI'YLA EVLİ OLAN PINAR SABANCI 3 KEZ ANNELİK DUYGUSUNU TATTI.

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

Bebek'te keyifli tur...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Sabancı ve iş dünyasının tanınan simalarından Cefi Kamhi Bebek'te görüntülendi.

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Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Sabancı ve iş dünyasının tanınan simalarından Cefi Kamhi Bebek'te görüntülendi.
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