Bebek'te keyifli tur...

PINAR SABANCI, ŞEYDA COŞKUN
SOSYETİK GÜZEL PINAR SABANCI YAŞAM KOÇO ŞEYDA COŞKUN İLE BİRLİKTE BEBEK'TE FORM TUTTU.
CEFİ KAMHİ
İŞ İNSANI CEFİ KAMHİ BEBEK'TE YALNIZ GÖRÜNTÜLENDİ.
PINAR SABANCI
İLHAN SABANCI'YLA EVLİ OLAN PINAR SABANCI 3 KEZ ANNELİK DUYGUSUNU TATTI.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pınar Sabancı ve iş dünyasının tanınan simalarından Cefi Kamhi Bebek'te görüntülendi.
Aylin Tahincioğlu
Ayşegül Toplusoy
Ronit Hakko
Demet Sabancı Çetindoğan'ın, açtığı e-ticaret sitesi Başarım Sensin Derneği ile birlikte kampanya başlatarak eğitime katkı sağlayacak.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Arzu Sabancı, Berna Çebi, Dilek Türker ve Yonca Ebuzziya birlikte müze ziyareti yaptı.
Kızları Talya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Buğra Toplusoy ve Ceyda Ateş, kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi.
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ender Alkoçlar torunu Emir Düzyatan ile birlikte Uludağ'da kayak yaptı.