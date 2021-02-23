Kutoğlu, ''Sevgili dostlarla sıcak buluşma''

YURTDIŞINDA SAYISIZ DEFİLE GERÇEKLEŞTİREN VE ÜNÜ TÜM DÜNYAYA YAYILAN ATIL KUTOĞLU, İSTANBUL'DAKİ MODA HAFTALARINDA DA DEFİLELER GERÇEKLEŞTİRİYOR