Kutoğlu, ''Sevgili dostlarla sıcak buluşma''

ATIL KUTOĞLU, HEVES EKİNCİ, DALIA GARIH
PANDEMİ DOLAYISIYLA AVUSTURYA'DAKİ SHOWROOM'UNU BİR SÜRELİĞİNE KAPATAN ÜNLÜ MODACI ATIL KUTOĞLU, ÇALIŞMALARINA İSTANBUL'DA DEVAM EDİYOR
YURTDIŞINDA SAYISIZ DEFİLE GERÇEKLEŞTİREN VE ÜNÜ TÜM DÜNYAYA YAYILAN ATIL KUTOĞLU, İSTANBUL'DAKİ MODA HAFTALARINDA DA DEFİLELER GERÇEKLEŞTİRİYOR
İSTANBUL'DAKİ YAKIN DOSTLARINA DA VAKİT AYIRAN KUTOĞLU, SIK SIK SOSYETEDEN ÜNLÜ DOSTLARIYLA DA BİR ARAYA GELİYOR
ATIL KUTOĞLU
Ünlü modacı Atıl Kutoğlu yakın arkadaşıyla bir araya gelerek keyifli bir akşam geçirdi.
Aylin Tahincioğlu
Ayşegül Toplusoy
Ronit Hakko
Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan nişanlısı Gökhan Kokuludağ kayak tatili yaptı.
Rotahane Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere seyahatlerine İstanbul ile devam etti.
Suzan Sabancı Dinçer
Derin Mermerci