Çetindoğan pistlerde...

PIRIL ÇETİNDOĞAN, GÖKHAN KOKULUDAĞ
PIRIL ÇETİNDOĞAN
GEÇTİĞİMİZ AY NİŞANLADIĞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURAN PIRIL ÇETİNDOĞAN VE GÖKHAN KOKULUDAĞ BİRLİKTE TATİLE ÇIKTI.
DEMET SABANCI VE CENGİZ ÇETİNDOĞAN'IN KIZI OLAN PIRIL ÇETİNDOĞAN KENDİ MARKASINI YARATARAK MODA SEKTÖRÜNEDE ADIM ATTI.
Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan nişanlısı Gökhan Kokuludağ kayak tatili yaptı.
Aylin Tahincioğlu
Ayşegül Toplusoy
Ronit Hakko
Ünlü modacı Atıl Kutoğlu yakın arkadaşıyla bir araya gelerek keyifli bir akşam geçirdi.
Rotahane Türkiye'nin tarihi, kültürel zenginliklerini tanıtmak üzere seyahatlerine İstanbul ile devam etti.
Suzan Sabancı Dinçer
Derin Mermerci