Çetindoğan pistlerde...

Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan nişanlısı Gökhan Kokuludağ kayak tatili yaptı.

23 Şubat 2021 Salı

PIRIL ÇETİNDOĞAN, GÖKHAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN

GEÇTİĞİMİZ AY NİŞANLADIĞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURAN PIRIL ÇETİNDOĞAN VE GÖKHAN KOKULUDAĞ BİRLİKTE TATİLE ÇIKTI.

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI VE CENGİZ ÇETİNDOĞAN'IN KIZI OLAN PIRIL ÇETİNDOĞAN KENDİ MARKASINI YARATARAK MODA SEKTÖRÜNEDE  ADIM ATTI.

PIRIL ÇETİNDOĞAN, GÖKHAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN, GÖKHAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

Çetindoğan pistlerde...

Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan nişanlısı Gökhan Kokuludağ kayak tatili yaptı.

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Çetindoğan pistlerde...

Sosyetenin tanınmış simalarından Pırıl Çetindoğan nişanlısı Gökhan Kokuludağ kayak tatili yaptı.
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