Özilhan'ın ev hali!

YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN EVİNDE ÇEKİLDİĞİ POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ
YASEMİN ÖZİLHAN BAŞARILI OYUNCULUK KARİYERİNİ NOKTALAYARAK 16 TEMMUZ 2011'DE İŞ İNSANI İZZET ÖZİLHAN'LA NİKAH MASASINA OTURDU.
İZZET ÖZİLHAN'LA OLAN EVLİLİĞİNDEN ELA VE EMİNE ADINDA İKİ KIZI BULUNAN YASEMİN ÖZİLHAN, HER FIRSATTA BİR ÇOCUK DAHA İSTEDİĞİNİ DİLE GETİRİYOR
Giyinme odasında objektif karşısına geçen Yasemin Özilhan ev haliyle paylaşım yaptı.
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