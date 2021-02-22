Kartalkaya’da kayak keyfi

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU
SEDEF-ALPSEL MERCAN
MERHUM ALİ DİNÇKÖK'ÜN KIZI OLAN ALİZE DİNÇKÖK AKKÖK HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR.
BAŞARILI İŞ İNSANI ALİZE DİNÇKÖK 2004 YILINDA SUFFOLK UNİVERSİTY SAWYER SCHOOL OF MANAGEMENT İŞLETME VE İŞ İDARESİ BÖLÜMÜ'NDEN MEZUN OLMUŞTUR.
ALİZE DİNÇKÖK İŞ YAŞAMINA 2005 YILINDA AK-AL TEKSTİL SANAYİ A.Ş'DE STRATEJİK PLANLAMA UZMANI OLARAK BAŞLADI.
Hafta içi yoğun iş temposuyla çalışan Başar Kozanoğlu ve Alize Dinçkök, Sedef-Alpsel Mercan çifti hafta sonu Kartalkaya'da kayarak yaparak stres atıyorlar.
Aylin Tahincioğlu
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Ronit Hakko
Suzan Sabancı Dinçer
Derin Mermerci
Giyinme odasında objektif karşısına geçen Yasemin Özilhan ev haliyle paylaşım yaptı.
İşadamı Alican Ulusoy ve oyuncu sevgilisi Hande Subaşı'nın doğum gününü kutladı.
Hafta içi yoğun iş temposuyla çalışan Başar Kozanoğlu ve Alize Dinçkök, Sedef-Alpsel Mercan çifti hafta sonu Kartalkaya’da kayarak yaparak stres atıyorlar.