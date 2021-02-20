Sağlıklı reçeteleri kitapta topladı...

Sağlıklı yaşam reçeteleriyle dolu bir yemek kitabı çıkaran Gabriela Palatchi Elhadef, kitap tanıtımındaki fotoğrafların bazılarını kendisi çekti

20 Şubat 2021 Cumartesi

SAĞLIKLI, LEZZETLİ VE GÜZEL YEMEKLERDE İMZASI OLAN GABRIELA PALATCHI ELHADEF'İN AYNI ZAMANDA ARNAVUTKÖY'DE BİR KAFESİ BULUNUYOR

YEMEK KİTABINDA GLUTENSİZ LEZZETLERE YER VEREN SOSYETENİN ÜNLÜ İSMİ, YEMEK FOTOĞRAFLARINI KENDİSİ ÇEKTİ

SABAHLARI BADEM EZMESİ VE VANİLYALI CHİA YEMEYİ SEVEN, ŞEKERSİZ YİYECEKLER TERCİH EDİYOR

BARCELONA PRONOVIAS'TA ÜRÜN YÖNETİCİSİ OLAN GABRIELA PALATCHI, EDİZ ELHADEF'LE EVLENEREK İSTANBUL'A YERLEŞTİ  

GABRIELA-EDİZ ELHADEF

GABRIELA-EDİZ ELHADEF

GABRIELA-EDİZ ELHADEF

GABRIELA-EDİZ ELHADEF

GABRIELA-EDİZ ELHADEF

GABRIELA-EDİZ ELHADEF

GABRIELA-EDİZ ELHADEF

Sağlıklı reçeteleri kitapta topladı...

Sağlıklı yaşam reçeteleriyle dolu bir yemek kitabı çıkaran Gabriela Palatchi Elhadef, kitap tanıtımındaki fotoğrafların bazılarını kendisi çekti

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Sağlıklı reçeteleri kitapta topladı...

Sağlıklı yaşam reçeteleriyle dolu bir yemek kitabı çıkaran Gabriela Palatchi Elhadef, kitap tanıtımındaki fotoğrafların bazılarını kendisi çekti
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