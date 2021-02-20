Sağlıklı reçeteleri kitapta topladı...

SAĞLIKLI, LEZZETLİ VE GÜZEL YEMEKLERDE İMZASI OLAN GABRIELA PALATCHI ELHADEF'İN AYNI ZAMANDA ARNAVUTKÖY'DE BİR KAFESİ BULUNUYOR
YEMEK KİTABINDA GLUTENSİZ LEZZETLERE YER VEREN SOSYETENİN ÜNLÜ İSMİ, YEMEK FOTOĞRAFLARINI KENDİSİ ÇEKTİ
SABAHLARI BADEM EZMESİ VE VANİLYALI CHİA YEMEYİ SEVEN, ŞEKERSİZ YİYECEKLER TERCİH EDİYOR
BARCELONA PRONOVIAS'TA ÜRÜN YÖNETİCİSİ OLAN GABRIELA PALATCHI, EDİZ ELHADEF'LE EVLENEREK İSTANBUL'A YERLEŞTİ
GABRIELA-EDİZ ELHADEF
Sağlıklı yaşam reçeteleriyle dolu bir yemek kitabı çıkaran Gabriela Palatchi Elhadef, kitap tanıtımındaki fotoğrafların bazılarını kendisi çekti
Aylin Tahincioğlu
Ayşegül Toplusoy
Sanem Tezman
Ronit Hakko
Suzan Sabancı Dinçer
Derin Mermerci
Pandemi döneminde çalışmalarına devam eden Çaba Derneği, geçtiğimiz gün üyeleriyle online toplantı yaptı