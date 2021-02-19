Çetindoğan'dan yeni paylaşım

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Pırıl Çetindoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

19 Şubat 2021 Cuma

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI VE CENGİZ ÇETİNDOĞAN'IN KIZI OLAN PIRIL ÇETİNDOĞAN KENDİ MARKASINI YARATARAK MODA SEKTÖRÜNE ADIM ATTI.

PIRIL ÇETİNDOĞAN, GÖKHAN KOKULUDAĞ

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA NİŞANLADIĞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURAN PIRIL ÇETİNDOĞAN'INİ GÖKHAN KOKULUDAĞ İLE MUTLU BİR BİRLİKTELİĞİ VAR.

DEMET SABANCI, PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

PIRIL ÇETİNDOĞAN

Çetindoğan'dan yeni paylaşım

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Pırıl Çetindoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Çetindoğan'dan yeni paylaşım

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Pırıl Çetindoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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