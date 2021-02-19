Çetindoğan'dan yeni paylaşım

PIRIL ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI VE CENGİZ ÇETİNDOĞAN'IN KIZI OLAN PIRIL ÇETİNDOĞAN KENDİ MARKASINI YARATARAK MODA SEKTÖRÜNE ADIM ATTI.
PIRIL ÇETİNDOĞAN, GÖKHAN KOKULUDAĞ
GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA NİŞANLADIĞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURAN PIRIL ÇETİNDOĞAN'INİ GÖKHAN KOKULUDAĞ İLE MUTLU BİR BİRLİKTELİĞİ VAR.
DEMET SABANCI, PIRIL ÇETİNDOĞAN
Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Pırıl Çetindoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Sanem Tezman
Suzan Sabancı Dinçer
Derin Mermerci
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İzzet ve Yasemin Özilhan çifti kızlarının doğum gününü ailece kutladı.
Emre-Dilara Eczacıbaşı çiftinin 'Ela' ismini verdikleri kızları bugün sabaha karşı dünyaya geldi
WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, WOW Vakfı ortaklığında, British Council ve Sabancı Vakfı işbirliği ile ilk dijital olarak düzenlenecek.
Kendi giyim markası için sık sık objektif karşısına geçen Ayşe Boyner, sosyal medyada aktif olarak yer alarak kreasyonlarını sergiliyor