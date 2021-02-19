Özilhanlar'dan kızlarına kutlama...

YASEMİN, EMİNE ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN KIZI EMİNE ÖZİLHAN'IN 9'UNCU YAŞINI AİLE ÜYELERİYLE BİRLİKTE KUTLADI.
YASEMİN ÖZİLHAN BAŞARILI OYUNCULUK KARİYERİNİ NOKTALAYARAK 16 TEMMUZ 2011'DE İŞ İNSANI İZZET ÖZİLHAN'LA NİKAH MASASINA OTURDU.
GENEL
İZZET ÖZİLHAN'LA OLAN EVLİLİĞİNDEN ELA VE EMİNE ADINDA İKİ KIZI BULUNAN YASEMİN ÖZİLHAN, HER FIRSATTA BİR ÇOCUK DAHA İSTEDİĞİNİ DİLE GETİRİYOR
YASEMİN-İZZET, EMİNE, ELA ÖZİLHAN
YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN
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