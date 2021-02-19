Özilhanlar'dan kızlarına kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İzzet ve Yasemin Özilhan çifti kızlarının doğum gününü ailece kutladı.

19 Şubat 2021 Cuma

YASEMİN, EMİNE ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN KIZI EMİNE ÖZİLHAN'IN 9'UNCU YAŞINI AİLE ÜYELERİYLE BİRLİKTE KUTLADI.

YASEMİN, EMİNE ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN BAŞARILI OYUNCULUK KARİYERİNİ NOKTALAYARAK 16 TEMMUZ 2011'DE İŞ İNSANI İZZET ÖZİLHAN'LA NİKAH MASASINA OTURDU.

GENEL

İZZET ÖZİLHAN'LA OLAN EVLİLİĞİNDEN ELA VE EMİNE ADINDA İKİ KIZI BULUNAN YASEMİN ÖZİLHAN, HER FIRSATTA BİR ÇOCUK DAHA İSTEDİĞİNİ DİLE GETİRİYOR

YASEMİN-İZZET, EMİNE, ELA ÖZİLHAN

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

YASEMİN-İZZET ÖZİLHAN

Özilhanlar'dan kızlarına kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İzzet ve Yasemin Özilhan çifti kızlarının doğum gününü ailece kutladı.

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