Özilhanlar'dan kızlarına kutlama...

İZZET ÖZİLHAN'LA OLAN EVLİLİĞİNDEN ELA VE EMİNE ADINDA İKİ KIZI BULUNAN YASEMİN ÖZİLHAN, HER FIRSATTA BİR ÇOCUK DAHA İSTEDİĞİNİ DİLE GETİRİYOR