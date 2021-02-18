Eczacıbaşılar'da torun sevinci...

Emre-Dilara Eczacıbaşı çiftinin 'Ela' ismini verdikleri kızları bugün sabaha karşı dünyaya geldi

18 Şubat 2021 Perşembe

EMRE-DİLARA ECZACIBAŞI

2019'DA KASIM AYINDA NİKAH MASASINA OTURAN EMRE-DİLARA ECZACIBAŞI ÇİFTİNİN KIZLARI BU SABAH DÜNYAYA GELDİ.

BÜLENT, EMRE ECZACIBAŞI

İLK ÇOCUKLARINI KUCAĞINA ALAN EMRE ECZACIBAŞI VE DİLARA ECZACIBAŞI KIZLARINA ELA ADINI VERDİ.

EMRE, ESRA ECZACIBAŞI

EMRE, ESRA ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

 

Eczacıbaşılar'da torun sevinci...

Emre-Dilara Eczacıbaşı çiftinin 'Ela' ismini verdikleri kızları bugün sabaha karşı dünyaya geldi

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