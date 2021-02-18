Eczacıbaşılar'da torun sevinci...

EMRE-DİLARA ECZACIBAŞI
2019'DA KASIM AYINDA NİKAH MASASINA OTURAN EMRE-DİLARA ECZACIBAŞI ÇİFTİNİN KIZLARI BU SABAH DÜNYAYA GELDİ.
BÜLENT, EMRE ECZACIBAŞI
İLK ÇOCUKLARINI KUCAĞINA ALAN EMRE ECZACIBAŞI VE DİLARA ECZACIBAŞI KIZLARINA ELA ADINI VERDİ.
EMRE, ESRA ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
Emre-Dilara Eczacıbaşı çiftinin 'Ela' ismini verdikleri kızları bugün sabaha karşı dünyaya geldi
Sanem Tezman
Suzan Sabancı Dinçer
Derin Mermerci
WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, WOW Vakfı ortaklığında, British Council ve Sabancı Vakfı işbirliği ile ilk dijital olarak düzenlenecek.
Kendi giyim markası için sık sık objektif karşısına geçen Ayşe Boyner, sosyal medyada aktif olarak yer alarak kreasyonlarını sergiliyor
İş kadını Leyla Alaton, 7 yıl önce çektirdiği fotoğrafını paylaşarak anılarını tazeledi.
Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan bir benzin istasyonunda öğle yemeği yerken objektiflere yansıdı.