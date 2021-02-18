Dünya Kadınlar Festivali'nden 'Şehirde kadın olmak' teması

WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, WOW Vakfı ortaklığında, British Council ve Sabancı Vakfı işbirliği ile ilk dijital olarak düzenlenecek.

18 Şubat 2021 Perşembe

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN GÜLER SABANCI İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR.

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI, AYNI ZAMANDA SABANCI VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ'DE YÜRÜTÜYOR.



GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

GÜLER SABANCI

Dünya Kadınlar Festivali'nden 'Şehirde kadın olmak' teması

WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, WOW Vakfı ortaklığında, British Council ve Sabancı Vakfı işbirliği ile ilk dijital olarak düzenlenecek.

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Dünya Kadınlar Festivali'nden 'Şehirde kadın olmak' teması

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