Alaton, anılarını tazeledi...

LEYLA ALATON, LAURENT BILI
LEYLA ALATON 7 YIL ÖNCE FRANSA BÜYÜKELÇİSİ LAURENT BILI TARAFINDAN FRANSA DEVLET NİŞANI ALIRKEN ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI.
LEYLA ALATON, LAURENT BILI, HERVE MAGRO
BİTMEYEN YAŞAM ENERJİSİYLE HERKESİN HAYATINA DOKUNAN LEYLA ALATON, SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA TAKİPÇİLERİNİ OLUMLU YÖNDE ETKİLİYOR
LEYLA ALATON
ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN LEYLA ALATON BAŞARILI İŞ YAŞAMIYLADA ÖRNEK OLUYOR.
İş kadını Leyla Alaton, 7 yıl önce çektirdiği fotoğrafını paylaşarak anılarını tazeledi.
Sanem Tezman
Suzan Sabancı Dinçer
Derin Mermerci
Kendi giyim markası için sık sık objektif karşısına geçen Ayşe Boyner, sosyal medyada aktif olarak yer alarak kreasyonlarını sergiliyor
Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan bir benzin istasyonunda öğle yemeği yerken objektiflere yansıdı.
Kızları Talya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Buğra Toplusoy ve Ceyda Ateş, kızlarının ilk karesini yayınladı.
Sosyetenin ünlü simalarından Alara Koçibey, güne at binerek başladı.