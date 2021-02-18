Alaton, anılarını tazeledi...

İş kadını Leyla Alaton, 7 yıl önce çektirdiği fotoğrafını paylaşarak anılarını tazeledi.

18 Şubat 2021 Perşembe

LEYLA ALATON, LAURENT BILI

LEYLA ALATON 7 YIL ÖNCE FRANSA BÜYÜKELÇİSİ LAURENT BILI TARAFINDAN FRANSA DEVLET NİŞANI ALIRKEN ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI.

LEYLA ALATON, LAURENT BILI, HERVE MAGRO

BİTMEYEN YAŞAM ENERJİSİYLE HERKESİN HAYATINA DOKUNAN LEYLA ALATON, SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA TAKİPÇİLERİNİ OLUMLU YÖNDE ETKİLİYOR

LEYLA ALATON

ALARKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN LEYLA ALATON BAŞARILI İŞ YAŞAMIYLADA ÖRNEK OLUYOR.

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

LEYLA ALATON

Alaton, anılarını tazeledi...

İş kadını Leyla Alaton, 7 yıl önce çektirdiği fotoğrafını paylaşarak anılarını tazeledi.

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Alaton, anılarını tazeledi...

İş kadını Leyla Alaton, 7 yıl önce çektirdiği fotoğrafını paylaşarak anılarını tazeledi.
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