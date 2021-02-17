Arabada yemek molası...

NESLİŞAH ALKOÇLAR- ENGİN ALTAN DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan bir benzin istasyonunda öğle yemeği yerken objektiflere yansıdı.
Sanem Tezman
Suzan Sabancı Dinçer
Derin Mermerci
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