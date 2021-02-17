Koçibey at bindi

ALARA KOÇİBEY
ÜNLÜ RALLİCİ RENÇ KOÇİBEY'İN KIZI OLAN ALARA KOÇİBEY İSTANBUL, LONDRA VE NEW YORK'TA İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ ALDI.
İŞ İNSANI CEM UZAN'LA 13 YIL EVLİ KALAN ALARA KOÇİBEY'İN EMRE RENÇ VE YASMİN PARİS ADINDA İKİ ÇOCUKLARI VAR.
Sosyetenin ünlü simalarından Alara Koçibey, güne at binerek başladı.
Sanem Tezman
Suzan Sabancı Dinçer
Derin Mermerci
Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan bir benzin istasyonunda öğle yemeği yerken objektiflere yansıdı.
Kızları Talya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Buğra Toplusoy ve Ceyda Ateş, kızlarının ilk karesini yayınladı.
Koç Holding Başkanvekili Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, tekneden inerken HT Kulüp objektiflerine yansıdı.
Modaseverlerin dört gözle beklediği, New York Moda Haftası, dün başladı.