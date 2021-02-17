Koç Kuruçeşme'de!

NEVBAHAR KOÇ
NEVBAHAR KOÇ, KOÇ HOLDİNG BAŞVEKİLİ ALİ KOÇ'UN EŞİDİR.
2005 YILINDA SADE BİR TÖRENLE EVLENEN NEVBAHAR KOÇ STİLİ VE BAŞARI DOLU HAYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR.
NEVBAHAR KOÇ VE ALİ KOÇ ÇİFTİNİN 2006 VE 2008 YILLARINDA BİR KIZ VE BİR ERKEK OLMAK ÜZERE İKİ ÇOCUK SAHİBİ OLMUŞTUR.
Koç Holding Başkanvekili Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, tekneden inerken HT Kulüp objektiflerine yansıdı.
Sanem Tezman
Suzan Sabancı Dinçer
Derin Mermerci
Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan bir benzin istasyonunda öğle yemeği yerken objektiflere yansıdı.
Kızları Talya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan Buğra Toplusoy ve Ceyda Ateş, kızlarının ilk karesini yayınladı.
Sosyetenin ünlü simalarından Alara Koçibey, güne at binerek başladı.
Modaseverlerin dört gözle beklediği, New York Moda Haftası, dün başladı.