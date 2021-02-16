Sosyetenin kar sevinci...

SUZAN ŞEN KIZI MELİSA KEÇELİ'YLE BİRLİKTE YAĞAN KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI.
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE KARDA YÜRÜYÜŞ YAPARAK BU ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU KIZI SARE'NİN KAR EĞLENCESİNE ORTAK OLDU.
SÜLEYMAN, SARE ORAKÇIOĞLU
SARE ORAKÇIOĞLU
HAKAN VE EVELİZE KOSİF ÇİFTİ HİLAL KOSİFLE BİRLİKTE ÇOCUKLARINI EĞLENDİRDİ.
MELDA KOSİF KIZLARIYLA BİRLİKTE BİR İGLO İNŞA EDEREK SOSYAL MEDYA HESABINDAN TASARIMINI PAYLAŞTI.
MELDA KOSİF
Cemiyet hayatının ünlü isimleri İstanbul'a yeniden kar yağmasıyla birlikte doyasıya eğlendi.
Sanem Tezman
Suzan Sabancı Dinçer
Derin Mermerci
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ile birlikte çekilen yeni karesini Instagram'dan yayınladı.
Melisa Mutlu
Demet Sabancı Çetindoğan
Meghan Markle ve Prens Harry çifti dört kişilik bir aile olmaya hazırlanıyor.