Sosyetenin kar sevinci...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri İstanbul'a yeniden kar yağmasıyla birlikte doyasıya eğlendi.

16 Şubat 2021 Salı

SUZAN ŞEN KIZI MELİSA KEÇELİ'YLE BİRLİKTE YAĞAN KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI.

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE KARDA YÜRÜYÜŞ YAPARAK BU ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU KIZI SARE'NİN KAR EĞLENCESİNE ORTAK OLDU.

SÜLEYMAN, SARE ORAKÇIOĞLU

SARE ORAKÇIOĞLU

HAKAN VE EVELİZE KOSİF ÇİFTİ HİLAL KOSİFLE BİRLİKTE ÇOCUKLARINI EĞLENDİRDİ.

MELDA KOSİF KIZLARIYLA BİRLİKTE BİR İGLO İNŞA EDEREK SOSYAL MEDYA HESABINDAN TASARIMINI PAYLAŞTI.

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

Sosyetenin kar sevinci...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri İstanbul'a yeniden kar yağmasıyla birlikte doyasıya eğlendi.

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