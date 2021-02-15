Markle ikinci çocuğuna hamile

MEGAN MARKLE- PRENS HARRY
Meghan Markle ve Prens Harry çifti dört kişilik bir aile olmaya hazırlanıyor.
Sanem Tezman
Suzan Sabancı Dinçer
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Demet Sabancı Çetindoğan
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Nejdet ve Emel Ayaydın'ın kızı Yağmur Ayaydın tekstil işine girerek arkadaşı Zeynep Çorbacıoğlu ile birlikte kendi markalarını yarattı.
14 Şubat'ta dünyaya gelen cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan Sabancı ve Can Hakko doğum günlerini ailelerinin sürpriz paylaşımlarıyla kutladılar.