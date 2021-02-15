Hakko pistlerde...

Cemiyet hayatının kayaksever isimlerinden bir olan Cem Hakko hafta sonunu kayak yaparak değerlendirdi.

15 Şubat 2021 Pazartesi

CEM HAKKO, VOLKAN BÜYÜKHANLI

CEM HAKKO, VOLKAN BÜYÜKHANLI

VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO HAFTA SONUNU KARTALKAYA'DA GEÇİRDİ.

CEM HAKKO, VOLKAN BÜYÜKHANLI

CEM HAKKO, VOLKAN BÜYÜKHANLI

TÜRKİYE SENKRONİZE KAYAK MİLLİ TAKIM'INDADA YER ALAN CEM HAKKO ARKADAŞI VOLKAN BÜYÜKHANLI İLE PİSTTE KAYAK YAPTI.

CEM HAKKO, VOLKAN BÜYÜKHANLI

CEM HAKKO, VOLKAN BÜYÜKHANLI

Hakko pistlerde...

Cemiyet hayatının kayaksever isimlerinden bir olan Cem Hakko hafta sonunu kayak yaparak değerlendirdi.

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