Hakko pistlerde...

CEM HAKKO, VOLKAN BÜYÜKHANLI
VAKKO HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM HAKKO HAFTA SONUNU KARTALKAYA'DA GEÇİRDİ.
TÜRKİYE SENKRONİZE KAYAK MİLLİ TAKIM'INDADA YER ALAN CEM HAKKO ARKADAŞI VOLKAN BÜYÜKHANLI İLE PİSTTE KAYAK YAPTI.
Cemiyet hayatının kayaksever isimlerinden bir olan Cem Hakko hafta sonunu kayak yaparak değerlendirdi.
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