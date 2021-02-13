Özilhan'dan yeni poz

YASEMİN ÖZİLHAN
İŞ İNSANI İZZET ÖZİLHAN İLE EVLİ OLAN YASEMİN ÖZİLHAN'IN ELA VE EMİNE ADINDA İKİ KIZI VAR.
Her fırsatta objektif karşısına geçerek paylaşım yapan Yasemin Özilhan, yeniden poz verdi.
Sanem Tezman
Suzan Sabancı Dinçer
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Demet Sabancı Çetindoğan
CHP Eski Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın kızı Pınar Ayaydın Talay, oğlu Yiğit'in doğum gününü aile arasında kutladı.
Demet Sabancı Çetindoğan, birçok kadın girişimcinin bulunduğu e-ticaret sitesinin tanıtımını kadınlardan satın aldığı ürünlerle yaptı.