Ayaydın Ailesi'nde kutlama sevinci

PINAR TALAY, YİĞİT TALAY, ADALET -AYDIN AYAYDIN
PINAR, YİĞİT, TALAY, ADALET AYAYDIN
PROF. DR. AYDIN AYAYDIN'IN KIZI PINAR TALAY, KÜLTÜR ESKİ BAKANI İSTEMİHAN TALAY'IN OĞLU MURAT TALAY İLE 2008 YILINDA EVLENDİ
YAKLAŞIK 600 DAVETLİNİN KATILDIĞI DÜĞÜNDE, ÇİFTİN NİKAHINI MUSTAFA SARIGÜL KIYMIŞTI.
PINAR-MURAT TALAY ÇİFTİNİN YİĞİT VE ÖMER ADINDA İKİ OĞLU BULUNUYOR
PINAR-MURAT TALAY
CHP Eski Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın kızı Pınar Ayaydın Talay, oğlu Yiğit'in doğum gününü aile arasında kutladı.
Sanem Tezman
Suzan Sabancı Dinçer
Derin Mermerci
Melisa Mutlu
Demet Sabancı Çetindoğan
Her fırsatta objektif karşısına geçerek paylaşım yapan Yasemin Özilhan, yeniden poz verdi.
Demet Sabancı Çetindoğan, birçok kadın girişimcinin bulunduğu e-ticaret sitesinin tanıtımını kadınlardan satın aldığı ürünlerle yaptı.