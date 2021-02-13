Ayaydın Ailesi'nde kutlama sevinci

CHP Eski Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın kızı Pınar Ayaydın Talay, oğlu Yiğit'in doğum gününü aile arasında kutladı.

13 Şubat 2021 Cumartesi

PINAR TALAY, YİĞİT TALAY, ADALET -AYDIN AYAYDIN

PINAR, YİĞİT, TALAY, ADALET AYAYDIN

PROF. DR. AYDIN AYAYDIN'IN KIZI PINAR TALAY, KÜLTÜR ESKİ BAKANI İSTEMİHAN TALAY'IN OĞLU MURAT TALAY İLE 2008 YILINDA EVLENDİ

YAKLAŞIK 600 DAVETLİNİN  KATILDIĞI DÜĞÜNDE, ÇİFTİN NİKAHINI MUSTAFA SARIGÜL KIYMIŞTI.

PINAR-MURAT TALAY ÇİFTİNİN YİĞİT VE ÖMER ADINDA İKİ OĞLU BULUNUYOR

PINAR-MURAT TALAY

PINAR-MURAT TALAY

PINAR-MURAT TALAY

PINAR-MURAT TALAY

Ayaydın Ailesi'nde kutlama sevinci

CHP Eski Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın kızı Pınar Ayaydın Talay, oğlu Yiğit'in doğum gününü aile arasında kutladı.

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