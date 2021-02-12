Çetindoğan'dan kadın girişimcilere destek

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA TANINAN DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN DEMSA HOLDİNG'İN YÖNETİM KURULU BAŞKANLARINDAN.
İŞ İNSANI CENGİZ ÇETİNDOĞANLA EVLİ OLAN DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN'IN ÜÇ ÇOCUĞU VAR.
Demet Sabancı Çetindoğan, birçok kadın girişimcinin bulunduğu e-ticaret sitesinin tanıtımını kadınlardan satın aldığı ürünlerle yaptı.
Sanem Tezman
Melisa Mutlu
Demet Sabancı Çetindoğan
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Hande Sezer Pekcan ve Berrin Zorlu dostlarıyla çiftlikte bir araya geldi.
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pervin Ersoy Kars anılarını takipçileriyle paylaştı.
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