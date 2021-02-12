Çetindoğan'dan kadın girişimcilere destek

Demet Sabancı Çetindoğan, birçok kadın girişimcinin bulunduğu e-ticaret sitesinin tanıtımını kadınlardan satın aldığı ürünlerle yaptı.

12 Şubat 2021 Cuma

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

İŞ HAYATINDAKİ BAŞARILARIYLA TANINAN DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN DEMSA HOLDİNG'İN YÖNETİM KURULU BAŞKANLARINDAN.

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

İŞ İNSANI CENGİZ ÇETİNDOĞANLA EVLİ OLAN DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN'IN ÜÇ ÇOCUĞU VAR.

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

Çetindoğan'dan kadın girişimcilere destek

Demet Sabancı Çetindoğan, birçok kadın girişimcinin bulunduğu e-ticaret sitesinin tanıtımını kadınlardan satın aldığı ürünlerle yaptı.

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Demet Sabancı Çetindoğan
Çetindoğan'dan kadın girişimcilere destek

Demet Sabancı Çetindoğan, birçok kadın girişimcinin bulunduğu e-ticaret sitesinin tanıtımını kadınlardan satın aldığı ürünlerle yaptı.
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