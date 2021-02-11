Ersoy'un Kars anısı...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pervin Ersoy Kars anılarını takipçileriyle paylaştı.

11 Şubat 2021 Perşembe

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET ERSOY'UN EŞİ OLAN PERVİN ERSOY YAPTIĞI PROJELERLE TURİZME KATKI SAĞLIYOR.

PERVİN ERSOY

TÜRKİYE'NİN HER YERİNİ 'HER ŞEHRİ ÜNLÜSÜYLE GEZİYORUZ' PROJESİYLE ZİYARET EDEN PERVİN ERSOY BU ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIYOR.

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

Ersoy'un Kars anısı...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pervin Ersoy Kars anılarını takipçileriyle paylaştı.

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Ersoy'un Kars anısı...

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