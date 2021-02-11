Ersoy'un Kars anısı...

PERVİN ERSOY
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET ERSOY'UN EŞİ OLAN PERVİN ERSOY YAPTIĞI PROJELERLE TURİZME KATKI SAĞLIYOR.
TÜRKİYE'NİN HER YERİNİ 'HER ŞEHRİ ÜNLÜSÜYLE GEZİYORUZ' PROJESİYLE ZİYARET EDEN PERVİN ERSOY BU ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIYOR.
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