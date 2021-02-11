Koç’un vasiyetini gösterdi!

Beykoz'da hayata geçirilecek olan Mustafa Vehbi Koç Golf Tesisi'nin yapım aşamasını eşi Caroline Koç sosyal medya hesabından paylaştı.

11 Şubat 2021 Perşembe

MUSTAFA V. KOÇ

GENEL

2017 YILINDA YAPIMINA BAŞLANAN MUSTAFA V. KOÇ GOLF TESİSİ'NİN SON HALİNİ EŞİ CAROLINE KOÇ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI.

GENEL

GENEL

MUSTAFA- CAROLINE KOÇ

MUSTAFA- CAROLINE KOÇ

RAHMİ KOÇ VE ÇİĞDEM SİMAVİ'NİN OĞULLARI OLAN MUSTAFA KOÇ, UZUN YILLAR KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTTÜ.

MUSTAFA V. KOÇ

BAŞARILI İŞ İNSANI MUSTAFA KOÇ 1992 YILINDA HAYATINI CAROLİNE KOÇ İLE BİRLEŞTİRDİ.

MUSTAFA V. KOÇ

MUSTAFA VE CAROLİNE KOÇ ÇİFTİNİN AYLİN VE ESRA ADINDA İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.

MUSTAFA V. KOÇ

MUSTAFA V. KOÇ

MUSTAFA V. KOÇ

MUSTAFA V. KOÇ

Koç’un vasiyetini gösterdi!

Beykoz'da hayata geçirilecek olan Mustafa Vehbi Koç Golf Tesisi'nin yapım aşamasını eşi Caroline Koç sosyal medya hesabından paylaştı.

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Beykoz'da hayata geçirilecek olan Mustafa Vehbi Koç Golf Tesisi'nin yapım aşamasını eşi Caroline Koç sosyal medya hesabından paylaştı.
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