Koç’un vasiyetini gösterdi!

MUSTAFA V. KOÇ
GENEL
2017 YILINDA YAPIMINA BAŞLANAN MUSTAFA V. KOÇ GOLF TESİSİ'NİN SON HALİNİ EŞİ CAROLINE KOÇ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI.
MUSTAFA- CAROLINE KOÇ
RAHMİ KOÇ VE ÇİĞDEM SİMAVİ'NİN OĞULLARI OLAN MUSTAFA KOÇ, UZUN YILLAR KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTTÜ.
BAŞARILI İŞ İNSANI MUSTAFA KOÇ 1992 YILINDA HAYATINI CAROLİNE KOÇ İLE BİRLEŞTİRDİ.
MUSTAFA VE CAROLİNE KOÇ ÇİFTİNİN AYLİN VE ESRA ADINDA İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.
Beykoz'da hayata geçirilecek olan Mustafa Vehbi Koç Golf Tesisi'nin yapım aşamasını eşi Caroline Koç sosyal medya hesabından paylaştı.
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