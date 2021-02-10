Tapan'ın doğa kaçamağı...

MELİSA TAPAN
SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEVİL SABANCI'NIN KIZI OLAN MELİSA TAPAN SIK SIK DOĞADA YÜRÜYÜŞ YAPIYOR.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melisa Tapan sosyal hayatın stresini doğada attı.
Melisa Mutlu
Sanem Tezman
Demet Sabancı Çetindoğan
İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte Balat'a gezi gerçekleştirdi.
İş insanı Buğra Toplusoy'a Chaîne des Rôtisseurs topluluğu tarafından şövalye unvanı verildi.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Tülin Vardar, yeni yaşını geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte kutladı.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aylin Yılmaz kızıyla birlikte Bebek'te spor yaptı.