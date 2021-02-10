Tapan'ın doğa kaçamağı...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melisa Tapan sosyal hayatın stresini doğada attı.

10 Şubat 2021 Çarşamba

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEVİL SABANCI'NIN KIZI OLAN MELİSA TAPAN SIK SIK DOĞADA YÜRÜYÜŞ YAPIYOR.

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

MELİSA TAPAN

Tapan'ın doğa kaçamağı...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melisa Tapan sosyal hayatın stresini doğada attı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şıklığıyla göz dolduruyor

Melisa Mutlu
Farklı ve şık...

Sanem Tezman
İlham olan tarz

Demet Sabancı Çetindoğan
Tapan'ın doğa kaçamağı...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melisa Tapan sosyal hayatın stresini doğada attı.
Epos7 Derneği'nden Balat gezisi...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte Balat'a gezi gerçekleştirdi.
Toplusoy'a 'şövalye' unvanı!

İş insanı Buğra Toplusoy'a Chaîne des Rôtisseurs topluluğu tarafından şövalye unvanı verildi.
Vardar'a sürpriz kutlama

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Tülin Vardar, yeni yaşını geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte kutladı.

Anne-kız sporda...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aylin Yılmaz kızıyla birlikte Bebek'te spor yaptı.