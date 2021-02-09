Vardar'a sürpriz kutlama

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Tülin Vardar, yeni yaşını geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte kutladı.

09 Şubat 2021 Salı

METE, TÜLİN VARDAR

TÜLİN VARDAR

METE VARDAR ANNESİ TÜLİN VARDAR'IN YENİ YAŞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYGUSAL BİR PAYLAŞIMLA KUTLADI.

METE VARDAR

JOLLY TUR YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN METE VARDAR ÇALIŞMALARIYLA TURİZM SEKTÖRÜNE YÖN VERİYOR.

METE VARDAR

METE VARDAR

METE VARDAR

Vardar'a sürpriz kutlama

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Tülin Vardar, yeni yaşını geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte kutladı.

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Vardar'a sürpriz kutlama

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Tülin Vardar, yeni yaşını geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte kutladı.

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