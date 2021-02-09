Vardar'a sürpriz kutlama

METE, TÜLİN VARDAR
TÜLİN VARDAR
METE VARDAR ANNESİ TÜLİN VARDAR'IN YENİ YAŞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYGUSAL BİR PAYLAŞIMLA KUTLADI.
METE VARDAR
JOLLY TUR YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN METE VARDAR ÇALIŞMALARIYLA TURİZM SEKTÖRÜNE YÖN VERİYOR.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Tülin Vardar, yeni yaşını geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte kutladı.
Melisa Mutlu
Sanem Tezman
Demet Sabancı Çetindoğan
İş insanı Buğra Toplusoy'a Chaîne des Rôtisseurs topluluğu tarafından şövalye unvanı verildi.
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aylin Yılmaz kızıyla birlikte Bebek'te spor yaptı.
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu