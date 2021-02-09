Anne-kız sporda...

AYLİN, SENA YILMAZ
SAĞLIKLI YAŞAMA ÖNEM VEREN AYLİN YILMAZ KIZI SENA YILMAZ İLE BİRLİKTE BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTI.
İŞ İNSANI YALÇIN KAYA YILMAZ İLE EVLİ OLAN AYLİN YILMAZ'IN İKİ KIZI VAR.
AYLİN YILMAZ
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aylin Yılmaz kızıyla birlikte Bebek'te spor yaptı.
Melisa Mutlu
Sanem Tezman
Demet Sabancı Çetindoğan
İş insanı Buğra Toplusoy'a Chaîne des Rôtisseurs topluluğu tarafından şövalye unvanı verildi.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Tülin Vardar, yeni yaşını geçtiğimiz gün ailesiyle birlikte kutladı.
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu