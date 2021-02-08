'Demirağ' oldu!

Kaan Demirağ ile hayatını birleştiren Aslışah Alkoçlar, Instagram hesabında soyadını, "Aslışah Demirağ" olarak güncelledi

08 Şubat 2021 Pazartesi

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ CUMA GÜNÜ NİKAH MASASINA OTURDU.

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

AİLE VE YAKIN ARKADAŞLARININ HAZIR BULUNDUĞU ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ'IN SADE NİKAH TÖRENİNE YAKLAŞIK 30 KİŞİ KATILMIŞTI.

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

'Demirağ' oldu!

Kaan Demirağ ile hayatını birleştiren Aslışah Alkoçlar, Instagram hesabında soyadını, "Aslışah Demirağ" olarak güncelledi

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'Demirağ' oldu!

Kaan Demirağ ile hayatını birleştiren Aslışah Alkoçlar, Instagram hesabında soyadını, "Aslışah Demirağ" olarak güncelledi