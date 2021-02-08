'Demirağ' oldu!

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ CUMA GÜNÜ NİKAH MASASINA OTURDU.
AİLE VE YAKIN ARKADAŞLARININ HAZIR BULUNDUĞU ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ'IN SADE NİKAH TÖRENİNE YAKLAŞIK 30 KİŞİ KATILMIŞTI.
Kaan Demirağ ile hayatını birleştiren Aslışah Alkoçlar, Instagram hesabında soyadını, "Aslışah Demirağ" olarak güncelledi
Melisa Mutlu
Sanem Tezman
Demet Sabancı Çetindoğan
Tansa Mermerci Ekşioğlu
Ahu Orakçıoğlu
Emel Ayaydın
Genç iş insanı Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz'la birlikte tatile çıktı.